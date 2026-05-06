Üzerinde antik kitap bulunan şahıs yakalandı
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, A.E.S. isimli şahsın üzerinde ve aracında tarihi eser ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Kocasinan ilçesinde A.E.S. isimli şahsın üzerinde ve aracında İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığınca 6.05.2026 günü adli arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramalar sonucunda; 2 adet rulo papirüs, 1 adet papirüs saklama kabı, 1 adet heykel, 1 adet antik kitap ele geçirildi. Olayla ilgili A.E.S. hakkında adli işlem başlatıldı.