Üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli kovalama sonucu yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi üzerinde S.Ç. isimli kişinin ekip otosunu görür görmez kaçmaya başlaması üzerine kovalamaca başladı. S.Ç. Ahmet Hilmi Güçlü Parkı karşısında apartman arasında yakalandı ve zor kullanılarak kelepçe takıldı.

Ayrıca S.Ç.'nin kaçarken bir adet şeffaf poşet attığı görüldü. Poşet kontrol edildiğinde içerisinde 1.28 gram metamfetamin ele geçirildi. Suç unsuru muhafaza altına alınırken S.Ç. ilgili polis merkezine teslim edilmiştir.