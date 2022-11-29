Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahsın uyuşturucudan arandığı tespit edildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Yapılan sorgulamada, şahsın uyuşturucu madde satın almak suçundan arandığı tespit edildi.

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  • 29.11.2022 12:37
  • Güncelleme: 29.11.2022 13:19
Üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahsın uyuşturucudan arandığı tespit edildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı. Yapılan sorgulamada, şahsın "uyuşturucu madde satın almak" suçundan arandığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi üzerinde şüphe üzerine M.İ.’yi durdurdu. Şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 4.41 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Yapılan sorgulamada da şahsın "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak veya kullanmak’" suçundan arandı tespit edildi.

Gözaltına alınan şahıs, polis merkezine teslim edildi.

İHA

Kayseri Gündem
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