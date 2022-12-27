Üzerinden 254 uyarıcı hap çıkan şahıs satış amaçlı almadığını söyledi

İddiaya göre minibüsle Kozaklı ilçesine giderek burada S.E.’den uyarıcı hap ve bir miktar uyuşturucu madde alan şahıs Kayseri’ye geri döndü. Evine giderken polis tarafından durdurulan ve üzerinden 254 adet uyarıcı hap ve bir miktar uyuşturucu madde çıkan şahıs tutuklandı. Ö.A. hakkında uyarıcı - uyuşturucu madde bulundurma ve satışı iddiasıyla hakkında iddianame hazırlandı. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.A. ile avukatı yer aldı. Sanık burada verdiği ifadesinde, “ Kullanıcıyım. Elime toplu bir para geçmişti. Ben de 12 bin 500 lira karşılığında 254 uyarıcı hap aldım. Jest olsun diye bir miktar da uyuşturucu verdiler. Kayseri’ye döndüm, evime giderken polis çevirdi. Üzerindekileri buldular. Ben de evdekileri söyledim. Satışını yapmıyorum içmek için almıştım” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk haline devam ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.