Üzerinden 40 gr Uyuşturucu çıkan şahıstan bilindik savunma: 'Satıcı değil içiciyim'

Polis ekiplerinin uygulaması sonucu R.Y.’nin üzerinde 40 gram uyuşturucu madde çıktı. R.Y. ile yanındaki F.S. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Yapılan yargılama sonucu R.Y. 15 yıl 9 ay hapis cezası ve 176 bin TL adli para cezasına çarptırılırken F.S.’nin beraatine karar verildi.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararının ardından sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. Bugün yapılan duruşmaya tutuklu sanık R.Y. ve taraf avukatları katılırken başka suçtan tutuklu diğer sanık F.S. ise Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada tekrar savunması alınan R.Y., “Suçlamayı kabul etmiyorum. Uyuşturucu ticareti yapmadım. Üzerimde bulunan uyuşturucu maddeyi kullanmak için F.S.’den aldım” dedi.

F.S., ise “ Uyuşturucu madde satmadım. Beraatimi talep ediyorum” diye belirtti.

İddia makamı R.Y.’nin suçunun sabit olduğunu belirterek, uyuşturucu madde ticaretinden cezalandırılmasını talep ederken, F.S.’nin ise beraatini talep etti.

Son sözü sorulan sanık R.Y., “Her zaman uyuşturucu bulamıyorum. Madde alırken birkaç kez dolandırıldım. O nedenle yüklü miktarda uyuşturucu aldım. Beraatimi talep ediyorum” ifadesinde bulundu. Diğer sanık F.S. ise, “R.Y. uyuşturucu madde satmıyor. O uyuşturucuyu D.D. isimli şahıstan aldı” dedi.

Yapılan yargılama sonunda mahkeme heyeti önceki kararını tekrar ederek, R.Y. hakkında 15 yıl 9 ay hapis ve 176 bin TL adli para cezasına çarptırılmasına, diğer sanık F.S.nin ise beraatine karar verdi.