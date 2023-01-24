Üzerine komodin devrilen çocuk ağır yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde üzerine komodin devrilen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

PAYLAŞ
  • 24.01.2023 14:21
  • Güncelleme: 24.01.2023 14:34
  • 58
Üzerine komodin devrilen çocuk ağır yaralandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde üzerine komodin devrilen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Hüral Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, H.K.’nın üzerine evde oynadığı sırada komodin devrildi. Ailesinin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılan H.K., tedavi altına alındı. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı.

H.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kocasinan, 1 yılda 351 kilo elektronik atık ile bin 390 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Kocasinan, 1 yılda 351 kilo elektronik atık ile bin 390 kilo atık pili ekonomiye kazandırdı

Başkan Büyükkılıç'tan 'Akkışla' istişaresi

Başkan Büyükkılıç'tan 'Akkışla' istişaresi

KAYMEK'ten Aşık Veysel Türkülerini Okuma Yarışması

KAYMEK'ten Aşık Veysel Türkülerini Okuma Yarışması

Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1,5 milyon Kur'an-ı Kerim hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı 85 ülkede 1,5 milyon Kur’an-ı Kerim hediye etti

Hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Hafta sonu kar yağışı bekleniyor

Kayseri'deki barajların doluluk oranları, geçen seneden daha iyi

Kayseri’deki barajların doluluk oranları, geçen seneden daha iyi

Çok Okunanlar
1
Sinan Chef, yeniden açıldı

Sinan Chef, yeniden açıldı

2
Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi

3
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

4
Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

Yeni kimlik kartı olmadan bankacılık işlemi yapamayacak

5
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

6
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Uyuşturucuyu tanıdığı olmadığı için bebek arabasına koymuş

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

Kur'anı Kerim'e Çirkin Saldırı Lanetlendi

DAHA FAZLA
Melikgazi'de 49 takımın Teknofest projesi değerlendirdi

Melikgazi'de 49 takımın Teknofest projesi değerlendirdi

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

1 kişinin ölümüne neden olan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

Üzerine komodin devrilen çocuk ağır yaralandı

Üzerine komodin devrilen çocuk ağır yaralandı

Erciyes'e Şarkılı Davet!

Erciyes'e Şarkılı Davet!

KAYDEM ve ÇEDES İşbirliği Çalıştayı Yapıldı

KAYDEM ve ÇEDES İşbirliği Çalıştayı Yapıldı