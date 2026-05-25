Üzerine mermer parçası düşen inşaat işçisi vefat etti

Kocasinan İlçesi Alsancak Mahallesinde üzerine mermer parçası düşen 55 yaşındaki inşaat işçisi F.C. hayatını kaybetti.

Olay saat 17.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Alsancak Mahallesi Demirci Sokak’ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 13 katlı inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta kullanılmak için yük asansörüyle taşınan ve 8’inci kattayken mermer bloktan kırılan parça zeminde bulunan inşaat işçisi F.C.’nin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 55 yaşındaki inşaat işçisi F.C.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracı ile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

