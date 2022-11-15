Üzerine otomobil düşen işçinin davasında 2 sanığa zorla getirme kararı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işçisinin üzerine otomobili ile düşerek ölümüne neden olan sürücünün de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edilirken, duruşmaya katılmayan 2 sanık hakkında zorla getirme kararı çıktı.

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  • 15.11.2022 16:48
  • Güncelleme: 15.11.2022 18:17
Üzerine otomobil düşen işçinin davasında 2 sanığa zorla getirme kararı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) işçisinin üzerine otomobili ile düşerek ölümüne neden olan sürücünün de aralarında bulunduğu 3 sanığın yargılanmasına devam edilirken, duruşmaya katılmayan 2 sanık hakkında zorla getirme kararı çıktı.

Kayseri Adliyesi 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar M.A., Y.Ç. ve M.Ş. katılmazken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen sanıklar Y.Ç. ve M.Ş.’nin ifadelerinin alınması için bir sonraki duruşmaya zorla getirilme ve olaya ilişkin kusur durumları hakkında rapor aldırılmasını istedi. Hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açılan M.A., ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. KASKİ Genel Müdürlüğü çalışanı Y.Ç. ve M.Ş. hakkında da ihmalden açılan davanın dosya ile birleştirilmesiyle sanık sayısı 3’e çıktı.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının bir önceki duruşmadaki beyanlarını tekrar etmesinin ardından, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı’nda KASKİ ekipleri tarafından yapılan çalışma esnasında, sürücü M.A. idaresindeki 38 GR 485 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu işçilerden Ahmet B.’nin üzerine düştü. Ahmet B. olay yerinde hayatını kaybederken, M.A. da olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan sürücü polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

İHA

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