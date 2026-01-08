Uzman Altmışyedioğlu, '37 yaşından sonra normal şartlarda gebelik şansları her yıl giderek azalıyor'

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Tedavileri Uzmanı Op. Dr. Suat Altmışyedioğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlık Olsun programına konuk olarak Prof. Dr. Gökalp Öner’in sorularını yanıtladı.

Altmışyedioğlu evlenme yaşının yükselmesiyle çocuk sahibi olma olasılığının azalabileceğini ifade ederek, “Bugüne kadar bize gelen hastalar genellikle; 5 yıldır gebe kalamıyorum, 7 yıldır çocuğum olmuyor diyorlar. Zaten 5 yıldır gebe kalamayan bir insanla, 1 yıldır gebe kalamayan bir çifte tüp bebek uygulandığında, bunların teorik olarak gebelik oranları çok farklı. Bu konuda hastaların her şekilde uyarılmasını istiyorum. Evlenme yaşı gecikti. Artık insanlar 20'li yaşlarda değil, 30'lu yaşlarda evleniyorlar. 1 yıl bekleyelim, 2 yıl bekleyelim derken yaş 33, 35 oluyor. Zaten hastaların 37 yaşından sonra normal şartlarda gebelik şansları her yıl giderek azalıyor. Eğer önümüzde evlilik görünmüyorsa, ailede erken menopoz öyküsü varsa veya bir yumurtalıkla ilgili bir ameliyat olma ihtimali varsa veya bir radyoterapi, kemoterapi gibi birtakım ileri düzey tedavilere ihtiyaç varsa ve bunların hiçbiri yok, hasta 40 yaşına gelmiş artık; tamam ameliyat olmuyor, yumurtalığını aldırmıyor ama 40 yaşına gelmiş; ‘Siz bir yumurta saklamayı, yumurta dondurmayı düşünün' diye hastayı uyarmamız gerekiyor. Aynı şey erkekler için de söz konusu. Yani '80 yaşına geldim yine baba olurum' deniyor ama öyle olmuyor. Onlar için de bazı özel durumlarda; spermlerinin özellikle birtakım kasık fıtığı, testislerle ilgili ameliyatlarda spermlerini saklatmalarını ciddi anlamda öneriyoruz. Ve bu çok yaygınlaştı” diye konuştu.