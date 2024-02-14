Uzman çavuşu bıçaklanarak öldürüldüğü olayın duruşması görülmeye başlandı

Olay, 23 Eylül 2023’de saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bir düğün salonunun önünde meydana geldi. İddiaya göre düğün sonrası 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Diyarbakır'da görev yapan Uzman Çavuş U.C.D., aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. U.C.D., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Demir, burada hayatını kaybetti. F.B. olayın şüphelisi olarak tutuklandı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, sanık F.B. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Olayla ilgili açılan ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya U.C.D.’nin yakınları, tutuklu sanık F.B. ve taraf avukatları katıldı.

SANIK F.B.: AİLEMİ VE KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAĞI SALLADIM

Savcıya verdiği ilk ifadesinde, "U.C.D. üzerime yürüdü. Bana kafa attı. Oradakiler beni uzaklaştırdı. Anne ve babamın darbedildiğini duydum. Yeniden oraya gittiğimde bana silahını doğrultarak, havaya doğru ateş etti. Ben de kendimi ve ailemi korumak için bıçağı rastgele salladım. Daha sonra Olay yerinden uzaklaştım. Kavga ettiğim kişinin öldüğünü öğrenince de sabah saatlerinde teslim oldum. Pişmanım” diyen F.B. mahkemede ise ,”Şahıs aşırı alkollüydü. ‘Sakin ol’ dedim. Küfredip kafa attı, beni götürdüler. Dönerken aileme saldırdıklarını gördüm. Şahıs elini silaha attı. Üç el ateş etti. Elini tutmaya çalıştım. Kargaşa oldu. Ailemi savunmak için bıçağı salladım. Sonrasını hatırlamıyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Maktul U.C.D.’nin eşi F.D., “Şikayetçiyim. Eşimin silahı bendeydi” dedi. U.C.D.’nin annesi S.D. ise “Sanığın elinde bıçak vardı. Oğlumu kalabalığa çektiler. Oğlum 25-30 kişinin arasında kaldı. ‘Ne olur oğlumu kurtarın dedim. Oğlum sendeledi. Etrafı tekrar oldu. Sonra ağacın yanına devrildi. Şikayetçiyim” açıklamasında bulundu. U.C.D.’nin babası da şikayetçi olduğunu belirtti. Tanıklardan bazıları dinlendi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.