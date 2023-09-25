Uzman çavuşu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlısı yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kaza sonrasında çıkan kavgada uzman çavuşu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

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  • 25.09.2023 11:26
  • Güncelleme: 25.09.2023 14:46
Uzman çavuşu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlısı yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kaza sonrasında çıkan kavgada uzman çavuşu kalbinden bıçaklayarak öldüren zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Mimsin Şirintepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda; birbirlerine yakın olan 2 farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı. İddiaya göre kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesiyle bıçak ve tabancalar kullanıldı. Kavgada kalbinden bıçaklanan Uzman Çavuş Utku Can Demir (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diyarbakır’da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.

Zanlısı polis ekiplerinden kaçamadı

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlayan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Uzman Çavuş Utku Can Demir’i bıçaklayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahsın F.B. olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Katil zanlısı düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen F.B., adliyeye sevk edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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