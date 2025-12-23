Uzman Eğitmen Karagöz '15-20 dakikalık süre okuma alışkanlığı kazandırmak adına öğrencilerimiz için yeterli'

Uzman Eğitmen-Yazar Nuh Karagöz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında, "Geleceğe Mektuplar" programına katılarak, moderatör Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer’in sorularını yanıtladı.

Çocuklarda kitap okuma alışkanlığı hakkında konuşan Uzman Eğitmen-Yazar Nuh Karagöz, “Ülkemizdeki okuma oranları maalesef biraz düşük. Her zaman bu "Finlandiya Modeli" dediğimiz bir modelde, Finlandiya'da okuma oranlarının yüksek, işte ülkemizde düşük olması. Şimdi biz ilk olarak hani velilerimizden de böyle sorular geliyor: "Hocam işte ne kadar okuması lazım çocuğun?". Bu kişiden kişiye farklılık göstermekle beraber ben diyorum ki; ‘15-20 dakika okusun’. Bu, diş fırçalamak gibi. Hatta şöyle söyleyeyim; ibadetin uzun süreli ve devamlı olanı makbuldür. Kısa ve öz. 15-20 dakika öğrencilerimiz okuyabilsinler, günlük olarak 15-20 dakika. "Ben bir kitabı alayım, bir saat okuyayım" yerine süreye bölerek, güne bölerek 15-20 dakika öğrencilerimiz kitaplarını okuyabilirler. Kısa sürede o süreyi gitgide gitgide ne yapabiliriz, alıştırabiliriz. Zaten burada çocuk kitap okumayı bir ihtiyaç olarak hissettiği zaman, inanın elinden zor alacaksınız. Şimdi okumada burada çocuk kitap okumaktan sıkılıyor. Aslında kitap okumaktan değil de anlamaktan yoruluyor, anlayamıyor kitabı. Biz okullarımızda her sabah 15-20 dakika kitap okuma programı yapıyoruz. Burada ben gerçekten de çocuklara bakıyorum, koridorda dolaşıyorum; çocuklar gerçekten de kitap okuyorlar. Çağırıyorum öğrencinin bazılarını; "Okudun mu?" Çocuk okudu kitabını ama orada okuyan sadece göz. Beyne bir bilgiyi göndermiyor. Göndermediği için de sadece yüzeysel kalıyor. Bilişsel zihne atmadığı için bu noktada çocuklar "Kitap okudun mu?", "Evet hocam okudum", "Neyi okudun?", "İşte şu kitabı okudum", "Ne anladın?" Anlama noktasında bir şey yok. Bu noktada biz çocukların anlamasına çok büyük önem veriyoruz. Kısa da olsa ama anlayarak okusun, duygularını vererek okusun. 15-20 dakikalık bir süre ilk okuma alışkanlığı kazandırmak için öğrencilerimiz için yeterli diyoruz” ifadelerini kullandı.