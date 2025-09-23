  • Haberler
Milli Savunma Bakanlığı, uzman erbaş ve sözleşmeli er temini için 2025 yılı başvuru ilanını yayımladı. Başvurular, 28 Eylül 2025 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek.

Uzman erbaş ve sözleşmeli er alım ilanı yayımlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapmak üzere uzman erbaş ve sözleşmeli er temini için 2025 yılı başvuru ilanını yayımladı. Başvurular, 28 Eylül 2025 tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Adayların sisteme e-Devlet şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

