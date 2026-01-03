Uzman İnşaat Mühendisi Erdoğan, 'Her eski yapı güvensiz anlamına gelmez'

Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Uzman İnşaat Mühendisi Akın Erdoğan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yapı Gündem’ programına katılarak moderatör Tuğba Bozkuş’un sorularını yanıtladı.

Her eski binanın güvensiz olmadığını belirten Kayseri Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Uzman İnşaat Mühendisi Akın Erdoğan, "Ülkemizdeki yönetmeliklerin hazırlanışına baktığımız zaman genellikle istatistiksel veriler dikkate alınarak, yaşanan tecrübeler göz önünde bulundurularak yönetmelikler hazırlanıyor. Ancak bunun da tabii istenmeyen ya da bölgesel olarak farklılıkları ortaya çıkabiliyor. Bunları düzeltebilmek için, mümkün olabilmesi için hem masa başında hem de sahada gerekli çalışmaları sağlıklı şekilde yürütmek gerekiyor. Bu da tabii hem ekip işi hem de büyük bir alan olduğu için her alanda bu tür çalışmaları hızlı yapmak mümkün olmayabilir. O yüzden eski yönetmeliklere göre hazırlanmış, yapılmış yapılar 'güvensiz' demek değildir. Çünkü yapı; projeye bağlı dedik, zemine bağlı dedik, seçilen malzemeye ve uygulanan tekniğe bağlı demiştik. O zamanki şartlarda hazırlanmış yönetmeliklere göre yapılmışsa bir problem yoktur. Ancak olası değişiklikler, yaşanan tecrübeler ve elde edilen istatistiksel veriler sonucu ortaya çıktığı için bunlar dikkate alınarak düzenlendiği takdirde olumsuzluklar biraz daha önlenmiş oluyor. Her eski yapı güvensiz anlamına gelmez. Öyle yapılar var ki ömürleri 50-60 yıl olmasına rağmen yeni yapılmış yapılardan çok daha güvenli bir şekilde ayakta durmakta. Bunu yaşadığımız deprem olaylarında gözlemledik. O yüzden eski yönetmeliğe göre yapılmış binaları önce gözle kontrol etmek, daha sonra eldeki mevcut proje, ruhsat, zemin etütleri gibi belgelerle bir gözden geçirip; varsa olası çatlaklar ya da yapı taşıyıcı elemanlarındaki problemler, onların giderilmesi konusunda yapılacak çalışmalarla güçlendirilebilir. Yoksa 'Şurası çatlak, burası patlak, ora öyle olmuş, bu yapıyı yıkalım, işte yönetmeliğe uymuyor' şeklinde öngörülerle değil; daha çok bilimsel, teknik verilerle çalışılarak bu işlerin yapılması gerekiyor” ifadelerinde bulundu.