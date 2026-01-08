Uzman Karakılıç'tan tekrarlayan düşük uyarısı: 'İki kayıptan sonra mutlaka araştırılmalı'

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Eda Ülkü Karakılıç Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Sağlık Olsun programına konuk olarak Prof. Dr. Gökalp Öner’in sorularını yanıtladı. Tekrarlanan düşük konusunda yapılması gerekenleri anlatan Karakılıç, “Tabi ki genetik faktörler diyoruz. Yüzde 70-80 kromozomal bozukluklar diyoruz ama bunun dışında pıhtılaşma bozuklukları dediğimiz, halk arasında zaten birçok kişinin bildiği pıhtılaşma bozuklukları var. Özellikle iki gebelik ve üzerinde böyle bozukluklar, yani hani gebelik kayıpları yaşanıyorsa kesinlikle bir araştırmaya gidiyoruz. Karyotip analizlerine, pıhtılaşma bozukluklarına bakılıyor ve aile öyküleri tek tek taranıyor. Hangi gebelik haftasında kayıp yaşadığımızın da çok çok önemi var. İkinci trimester dediğimiz 12 haftanın üstünde mi yoksa ilk 12 hafta içerisinde mi ya da rahim değerlendirildi mi? Tüpler değerlendirildi mi? Bebek güzel yere yerleşebildi mi? Yerleşmesi ile ilgili, düşmesi ile ilgili içeride bir problem mi var? Tek tek ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor tabii ki.Ama her ne olursa olsun bir sonrakini deneyelim, sonra bu incelemelere gidelimden önce, herhangi özellikle iki gebelik kaybının üzerinde biz araştırma, ileri tetkik, tedavi öneriyoruz ki üçüncüyü de yaşayıp kayıpla sonlanıp psikolojik açıdan aile gerilmesin, moralleri bozulmasın diye. Çünkü gebelik haberini vermek bizim için çok çok mutluluk verici bir olay ama onun sonucunun düşükle sonlanması, devam edememesi aile açısından da, aileyi takip eden biz açısından da bir yıkım oluyor. O yüzden tabii ki tespit edildiğinde özellikle 2 ve üzeri diyoruz ama ben genelde kendim ilk gebelikten sonra da, düşükten sonra da gerekli araştırmaların yapılmasını öneriyorum” diye konuştu.