Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere; "Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği" ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacak. Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında görev almak isteyen adaylar için Uzman Yardımcısı teminine yönelik başvurular 25 Ağustos’ta sona erecek. Ayrıca, Millî Savunma Bakanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı kapsamında yürütülen başvuru süreci ise 3 Eylül tarihine kadar devam edecek.