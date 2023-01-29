Uzmanı bakterilere karşı uyardı: 'Beta, damlacık yoluyla bulaşıyor'

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Tanır, beta bakterisinin bulaşıcı olduğunu belirterek, Bebek ve çocuklara yakın temastan ve kapalı ortamlardan kaçınmak, maske kullanmak gerekiyor diye konuştu.

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  • 29.01.2023 13:23
  • Güncelleme: 29.01.2023 13:36
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Uzmanı bakterilere karşı uyardı: 'Beta, damlacık yoluyla bulaşıyor'
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Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Tanır, beta bakterisinin bulaşıcı olduğunu belirterek, "Bebek ve çocuklara yakın temastan ve kapalı ortamlardan kaçınmak, maske kullanmak gerekiyor" diye konuştu.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Başak Tanır, ’Beta virüs’ adıyla anılan hastalığın bakteri kaynaklı olduğunun altını çizerek, "Öncelikle beta virüs değil, bakteridir. Yalnız halk arasında özellikle de kışın yoğun enfeksiyon salgınlarını gördüğümüz için ’beta virüsü’ şeklinde bir algı oluştu. Bu bir bakteri enfeksiyonu, streptokok enfeksiyonudur, bir çeşit bakteridir. Bilimsel ismi, Beta hemolitik Streptococcus pyogenes’tir ama yaygın olarak beta şeklinde biliniyor. Kış salgınlarının aksine bu bakterilerle olan bir enfeksiyon. Üst solunum yolu hastalıklarından biridir. Bademcikte ve üst solunum yollarında enfeksiyona yol açar. O yüzden, boğaz ağrısı sık görülen belirtilerin başında gelir" dedi.

"Damlacık yoluyla bulaşıyor"

Beta bakterisinin sebep olduğu enfeksiyonun ateş, bulantı, eklem ağrısı ve iştahsızlık belirtileri verebileceğine değinen Dr. Tanır, "Bademcik iltihabı şeklinde bulgu verir. Ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, kırgınlık yine eklem ağrısı, bulantı ve iştahsızlık olabilir çocuklarda" dedi.

Hastalığın bulaşıcı olduğunu vurgulayan Dr. Tanır, "Nefes yoluyla ve damlacık yoluyla bulaşır. Sarılmalarla, öpmelerle ve aynı sınıfta, kreş ortamında, okul çağı çocuklarda sık görebiliyoruz bu enfeksiyonu" diye konuştu.

Hızlı beta testleri veya boğaz kültürü ile tanı konulabildiğini ifade eden Dr. Tanır, bu enfeksiyonda kan değerlerinde beyaz küre ve akut faz reaktanlarının yüksekliğinin tespit edilebildiğini söyledi. Dr. Tanır, enfeksiyon tedavisinde antibiyotiğin zorunlu olduğunu hatırlatarak, genellikle yaklaşık 10 günlük antibiyotik tedavisi ile veya tek doz depo penisilin iğnesi ile tedavi yolunu tercih ettiklerini dile getirdi.

"Çocuklara çok sarılıp öpmemeli"

Genellikle 3-5 yaş arası çocukluk döneminde sık görülen bu enfeksiyondan korunmak için öncelikle maske takmak gerektiğinin altını çizen Dr. Tanır, "Okullarda ise yine sınıfları havalandırmak, kış aylarında salgınların olduğu dönemlerde kapalı ortamlara çok sık girmemek ve daha çok açık hava etkinlikleri düzenlemeyi öneriyoruz. Büyükler de çocukları çok sarılıp öpmemeli, çok yakın temasta bulunmamalı ve özellikle bebeklere karşı mesafeli durulmalı" dedi.

İHA

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