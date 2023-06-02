Uzmanı uyardı: 'Başarılı sınav için stres kontrolü çok önemli'

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, LGS'ye girecek öğrencilerin sınavda başarılı olmaları ve istedikleri sonuca ulaşabilmeleri için hedefe güzel bir motivasyon ile odaklanmaları gerektiğini söyleyerek, 'Orta düzeyde bir stres ile istenilen sonuca ulaşılabilir' dedi.

PAYLAŞ
  • 02.06.2023 12:34
  • Güncelleme: 02.06.2023 14:12
  • 72
Uzmanı uyardı: 'Başarılı sınav için stres kontrolü çok önemli'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, LGS’ye girecek öğrencilerin sınavda başarılı olmaları ve istedikleri sonuca ulaşabilmeleri için hedefe güzel bir motivasyon ile odaklanmaları gerektiğini söyleyerek, “Orta düzeyde bir stres ile istenilen sonuca ulaşılabilir” dedi.

Sınav üzerinde çok düşünülerek sadece oraya odaklanılmasının sonucu olumsuz etkileyebileceğini söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, “Öncelikle sınava çok az bir zaman kaldı ve bu az zamanı ne kadar verimli geçirebiliriz onu konuşmak gerekirse eğer, çocuklar için çok büyük bir başarı stresi üzerlerine yükleniyor. Bunu ebeveynler olarak yapıyor olabiliriz, öğretmenler olarak yapıyor olabiliriz. Belki çevre ya da arkadaşları olarak da bu başarı stresini sınava girecek öğrencilere biz yüklüyoruz aslında. Başarının getirdiği büyük bir stres var ve burada bilinen iki yanlış var. Öncelikle başarı belki bir yerde stres getirir ama biz toplum olarak sanıyoruz ki stres hiç olmazsa o zaman biz başarılı oluruz. Oysa ki stresi orta düzeyde yaşarsak başarılı oluruz diğer tüm duygular gibi. Eğer biz hiç stres yaşamazsak sınava hiç hazırlanmamıza da gerek kalmaz, sınav için bir kaynak aramamıza da gerek kalmaz. O yüzden herhangi bir önlem de almayız ve sınavımız muhtemelen başarısız olur. Çok streslenirsek, stresi çok yüksek oranlarda yaşarsak o zaman da şu ortaya çıkabilir; her gün sınav sonucunu konuşabiliriz, her gün sınavla ilgili rüyalar görebiliriz, her gün netlerimiz üzerinde hesaplamalar yaparak, sınava olan odağımızı çok fazla arttırdığımız için geri kalan hayatımız doğal olarak performansımızın düşüklüğüne bağlı olacağı için sınavda yine heyecanlanıp istediğimiz sonucu elde edemeyebiliriz. Stresimizi orta düzeyde tutabilirsek eğer, hangi bölüm ve hangi puan için ne kadar soru cevaplanması gerektiğini araştırmak, aynı zamanda tüm sınav stresini önleyebilecek önerilerden de kaçınılması gerektiği için güzel bir yola çıkıp bu noktada hedefe odaklanıp güzel bir motivasyon ve orta düzey bir kaygıyla, stresle istenilen sonuç elde edilebilir” dedi.

Hamurcu, çocuklara sınavın bir yarıştan ziyade onların başarısının görülmesinin istenildiği bir süreç olduğunun hissettirilmesi gerektiğini söyleyerek, “İkinci bilinen yanlış da sınavın sonucuna odaklanmak ve sonuca göre ödüllendirmek. Bu bilinenin aksine çok büyük bir yanlıştır. Çünkü sınav sonucuna değil, sınav sürecine bizim hedeflendirmemiz gerekiyor. Eğer süreçte çocuğun başarılı olduğunu, çocuğun gayretini, çok güzel noktalara gelebileceğini görüyorsak bunun ödüllendirilmesi gerekiyor sınav sonucunu beklemeden. Çünkü o zaman çocuklar beklentilerinin, hedeflerinin bir yarış atından ziyade gerçekten görüldüğünü hissettikleri için çok yeterli bir süreç geçiriyorlar. Burada ’Sen nasıl olsa yaparsın’ gibi sorumluluk verici bir cümleden ziyade, ’Sen daha önce de başarmıştın, sınavdan önce de senin hayatında başardığın birçok şey var. Biz senin başarılı olduğunu biliyoruz’ gibi bir cümle ile çocuklara daha rahat bir motivasyon verilebilir. Günümüzde her ebeveyn de aslında bir öğrencidir. O yüzden eski ebeveynlik tarzlarından yani emredici, sadece kendisinin her şeyi bildiği bir tarzdan ziyade çocuğa ’Bunu bilmiyorum ama istersen birlikte araştıralım mı?’ diyerek yöneldiğinizde çocuk hem kendini daha motivasyonlu hissedecek, hem de daha enerjik bir şekilde ailesinin ona destek sağladığını hissederek daha odaklı bir şekilde ders çalışacaktır. Onlara cesaret verici, kaygıdan uzaklaştırıcı ama aynı zamanda da tembellikten uzaklaştırıcı bir ebeveyn örneği ile bunu sunabiliriz. Nasıl ki bir çiçeğin sulanması ve güzel bir ortam görmesi gerekiyorsa, aynı şey çocukların başarısı için de geçerli. Eğer çocuğun başarılı olmasını istiyorsak sıcak bir aile tablosuna ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'ye 80 Km'lik bisiklet yolu planlanıyor

Kayseri'ye 80 Km'lik bisiklet yolu planlanıyor

Vali Çiçek'ten Şeffaf Odaya takdir: 'Muhteşem'

Vali Çiçek'ten Şeffaf Odaya takdir: 'Muhteşem'

Kariyer Merkezi 1 ayda 349 kişiye istihdam sağladı

Kariyer Merkezi 1 ayda 349 kişiye istihdam sağladı

Talas Sporcu Fabrikasına kayıtlar başladı

Talas Sporcu Fabrikasına kayıtlar başladı

Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor

Definecilerin kazdığı çukurda mahsur kalan kaplumbağalar kurtarılmayı bekliyor

Huzur Çınarı'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışması

Huzur Çınarı'dan Bağımlılıkla Mücadele Çalışması

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

4
Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

Kayseri'de SOLOTÜRK pilotlarına yoğun ilgi

5
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

6
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vekiller Yemin Töreninde

Vekiller Yemin Töreninde

2. Turda Kılıçdaroğlu'na en çok oy veren 3 İlçe

2. Turda Kılıçdaroğlu'na en çok oy veren 3 İlçe

DAHA FAZLA
E-Ticaret ve E-İhracat Masaya Yatırıldı

E-Ticaret ve E-İhracat Masaya Yatırıldı

Uzmanı uyardı: 'Başarılı sınav için stres kontrolü çok önemli'

Uzmanı uyardı: 'Başarılı sınav için stres kontrolü çok önemli'

Kayseri'nin en büyük sosyal tesisinde sona gelindi

Kayseri'nin en büyük sosyal tesisinde sona gelindi

Kocasinan'da talepler hızla çözüme kavuşturuluyor

Kocasinan'da talepler hızla çözüme kavuşturuluyor

Başkan Büyükkılıç, LGS öğrencilerine başarılar diledi

Başkan Büyükkılıç, LGS öğrencilerine başarılar diledi