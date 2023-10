Uzmanı uyardı: 'Soğuk geliyor diye kombi menfezlerini kapatmayın'

Makine Mühendisleri Odası (MMO) Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, kombi bakımları ile ilgili verdiği bilgilerde soğuk geldiği için menfezlerin vatandaşlar tarafından kapatılmaması gerektiğini söyleyerek, “Gaz yakıcı cihaz bakımını mutlaka yetkili firmalar yapmalı” dedi.

Gaz yakıcı cihazların bakımlarının tasarruf açısından önemli olduğunu ve mutlaka yetkili servisler tarafından yapılması gerektiğini söyleyen Süleyman Varol, “Kombi ve doğalgaz yakıcı cihazların bakımları hem can güvenliği açısından çok önemli hem de tasarruf açısından çok önemli durumlar arz ediyor. Can güvenliği açısından konuşursak başta doğalgaz yakıcı cihazların değiştirilmesinin proje ile olması gerekiyor. Eğer bu süreçte herhangi bir cihaz değişikliği yapılmışsa bunların mutlaka gaz dağıtım firması tarafından gelinip kontrol edilmesi gerekiyor. Tadilat projesinin uygulanması gerekiyor ve tekrardan sızdırmazlık testlerinin yapılarak gazın öyle kullanılması gerekiyor. Bunu yapmadığımız takdirde oluşabilecek herhangi bir kaçakta Allah korusun büyük tehlikeler arz edebilir. Bakımlar da aynı şekilde bir tesisatın bakımını yaptırmadığımız zaman can güvenliği açısından tehlike arz edebilir. Aynı zamanda bakımlı olan gaz yakıcı cihazları da tasarruflu kullanmamıza sebep olur. Faturaları düşürmek için de kombilerin bakımlarının da mutlaka yetkili yerler tarafından yapılması gerekmektedir. En önemlisi de bakımı mutlaka yetkili kişilerin, lisanslı firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. O firmalar baca bakımlarından tutun da filtre bakımları, tesisatın bakımları da dahil her şeyini yapacaklardır” dedi.

“Menfezler soğuk geliyor diye kapatılmamalı”

Varol, vatandaşların özellikle soğuk geliyor diye menfezleri kapatmaması gerektiğini söyleyerek, “Özellikle şu konuya da değinmek istiyorum burada; kış şartlarında doğalgaz tesisatlarının olduğu odalarda bir havalandırma menfezi bulunmakta. Bu menfezlerden soğuk hava geliyor diye vatandaşlarımız genelde buraları kapatıyorlar. Bunun kapatılmaması gerekiyor çünkü en ufak bir doğalgaz kaçağında bu zehirli gaz bu menfezden dışarı atılıyor. LPG gazlar havadan ağır oldukları için tüp kaçağı durumunda gaz yere birikirdi ve bu gaz kaçağını temizlemek için de yeri süpürme tarzında gazı dışarı atıp tahliye edebiliyorduk ama doğalgaz havadan hafiftir. Yukarıda birikir. Menfezin önemli olduğu nokta da budur. Doğalgaz kaçağı durumunda kaçak yukarıya birikir. Şu anda da menfezler hep yukarıda bulunur. Doğalgaz kaçağı durumunda menfeziniz açıksa başka bir işleme gerek yok, o menfezden kendini dışarıya tahliye edecektir. Vatandaşlarımızın mutlaka menfezleri açık tutması gerekmektedir. Vatandaşlarımızı bu konuda özellikle uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yanlış uygulamalar tasarruf değil sarfiyata sebep oluyor”

Cihazların tasarruf etmek için sürekli açılıp kapatılmasının tasarruftan çok sarfiyata sebep olduğunu söyleyen Süleyman Varol, “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yanlış uygulamalar da tasarruf açısından önemli. Sadece kombi demeyelim, gaz yakıcı cihazlar, büyük kazanları da duvar tipi kazanları da kapatıp açmak tasarruftan ziyade daha fazla sarfiyata sebep oluyor. Gaz yakıcı cihazların havanın iyi olduğu şartlarda bile düşük derecelerde mutlaka yanması gerekmekte. Bu yandığı zaman hem tasarruf sağlıyor hem de bu gaz yakıcı cihazları kapattığımız zaman bu cihazlarda bir donma ehliyeti var. Bu emniyeti de devre dışı bırakacağımız için cihazlara zarar verebiliyoruz ya da boru patlamalarına sebebiyet veriyor. Tasarruf edelim derken daha fazla zarara giriyoruz” dedi.