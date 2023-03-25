Uzmanından 'merdiven altı tatlı' uyarısı

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan'da tatlının sık tüketildiğini belirterek, vatandaşların 'merdiven altı' üretim tatlılara dikkat etmelerini ve emin olmadıkları yerlerden tatlı almamaları gerektiğini söyledi.

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  • 25.03.2023 12:09
  • Güncelleme: 25.03.2023 18:21
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Uzmanından 'merdiven altı tatlı' uyarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Ramazan’da tatlının sık tüketildiğini belirterek, vatandaşların ’merdiven altı’ üretim tatlılara dikkat etmelerini ve emin olmadıkları yerlerden tatlı almamaları gerektiğini söyledi.

Ramazan’da insanların tatlıya daha fazla rağbet gösterdiğini söyleyen Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Biliyorsunuz ki Ramazan ayında tatlı tüketimimiz daha fazla oluyor. Çünkü kan şekerimiz düşüyor. İnsanlar iştah olarak tatlıya daha fazla rağbet gösteriyor. Bu tatlıları bildikleri yerlerden ve merdiven altı olmayan yerlerden almalarını önemle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Tatlılarımızda da yine fiyat geçişlerimizi yapmadık. Tedarik ettiğimiz ürünlerde bir fiyat güncellemesi oldu ama biz yine bu 1 ay içerisinde de biz hem ülke ekonomisine destek katma anlamında da işletmelerimize vatandaşlarımızın gelmelerini sağlamak için de geçiş yapmıyoruz” dedi.

“Tatlıları güvenilir yerlerden tüketmeliyiz”

Vatandaşların merdiven altı üretici gördüklerinde şikayet etmeleri ve tatlıların güvenilir yerlerden alınıp tüketilmesi gerektiğini söyleyen Aydemir, “Tabi vatandaşlarımız merdiven altı üretimi gördüklerinde bizim odamıza da şikayet edebilirler ve 174 Alo Gıda hattımız var tarım müdürlüğümüze ait. Oraya da şikayette bulunabilirler. Bu merdiven altı üreticileri de durduralım çünkü diğer tarafta esnafımız vergisini ödüyor, personel çalıştırıyor, SGK’sını ödüyor. Kirasını, elektriğini, suyunu ödeyerek devlet ekonomisine katkı sağlarken, neyin nerede üretildiği belli olmayan yerlerden de alışveriş yapılmamalı. İnsan sağlığıyla kimsenin oynamaya hakkı yok. Bunun için de tatlılarımızı sağlıklı, bildiğimiz ve güvenilir olan yerlerden tüketmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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