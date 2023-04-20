Uzmanından, 'bayramda şeker ve tatlı tüketimine dikkat' uyarısı

 Bayramlarda tatlı ve şeker tüketimi artıyor. Beraberinde ise diş ve diğer kronik rahatsızlıklar kendini gösteriyor. Çok tatlı tüketilmesinin dişlere zarar verdiği vurgulayan Diş Hekimi Muhammet Bozkurt, tatlı yedikten sonra dişlerin mutlaka fırçalanması, mümkün değilse ağız içi asidi dengelemesi için süt ve ürünlerinin tüketilmesini tavsiye etti.  

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  • 20.04.2023 12:31
  • Güncelleme: 20.04.2023 12:31
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Uzmanından, 'bayramda şeker ve tatlı tüketimine dikkat' uyarısı

Onbir ayın sultanı Ramazan’ın bitmesine 1 gün kaldı. Yarın (Cuma) bayram. Özellikle Ramazan bayramlarında misafirlere tatlı ikram etmek bir gelenek. Uzmanlar, sık şeker ve şerbetli tatlı tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Diş Hekimi Muhammet Bozkurt, tatlı gıdaların bağışıklığı düşürdüğüne ve birçok hastalığa davet çıkardığını söyledi. Özellikle de diş ve diş eti şikayetlerinin bayram sonraları arttığına işaret eden Bozkurt, “Bayramın gelmesiyle birlikte tatlı ve şeker tüketimi artmaktadır. Bu durum dikkat edilmediği takdirde ciddi ağız ve diş problemlerine sebep olur. Beraberinde ise genel vücut sağlığıyla alakalı olumsuzluklar oluşturabilmektedir. Bu yüzden bayramda çok fazla tatlı tüketmekten kaçınmalıyız. Çünkü tatlı gıdalar ağzımızda asidik bir ortam oluşturabilmekte bu da çürük oluşumunu arttırmaktadır. Ayrıca tatlı gıdalar genel bağışıklığımızı da düşürerek birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır” ifadelerini kullandı.

MİSAFİRLİKTE DİŞ FIRÇALAMA İMKANI YOKSA BUNLARI YAPIN

Misafirlikte diş fırçalama imkanı yoksa o an süt ürünlerinin tüketilmesi gerektiğini söyleyen Diş Hekimi Muhammet Bozkurt, diş fırçalamanın da önemine dikkat çekti. Bozkurt, “Bayramda tatlı gıdalardan kaçış yok maalesef. Peki, tükettiğimizde ne yapmalıyız? Mutlaka diş ve diş aralarını fırçalamalı ve bol su tüketmeliyiz. Dişlerimizin azılı düşmanlarından olan lokum gibi tatlılar dişlerin arasına girer ve uzun süre kalır. Misafirlik gibi diş fırçalama imkanımızın olmadığı durumlarda bu gıdaları tükettikten sonra süt, peynir ve yoğurt gibi gıdalar tüketmeliyiz. Bunlar ağzımızdaki asidi kısa sürede olsa dengeleyecektir. Sonrasında diş fırçalamayı ve diş ipi kullanmayı ihmal etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

1ha

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