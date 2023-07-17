Uzmanından uyarı: 'Kronik hastalığı olanlar yaz ayları için kontrollerini yaptırmalı'

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Demir, yaz ayları için kronik hastalığı bulunan vatandaşlara yaptığı uyarılarda, “Kronik hastalığı olan hastalarımız yaz aylarını sağlıklı geçirmek için kontrollerini önceden yaptırmalı” dedi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Demir, vatandaşları hava sıcaklığının arttığı 12.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyardı. Diyabet, hipertansiyon ve kronik böbrek yetersizliği gibi hastalıkları bulunan hastaların yaz döneminin gelişiyle birlikte sıvı açığının daha fazla hale geldiğine dikkat çeken Dr. Demir, "Bu hastalarımızın sıvı tüketimlerine dikkat etmelerini, ilaçlarını düzenli kullanmaları ve hava sıcaklığının arttığı 12.00-15.00 saatleri arasından çıkmaları gerekiyorsa önleyici kıyafetler giyerek çıkmalarını öneriyorum" dedi.

Bunun dışında yazın gelmesiyle birlikte metabolizmada hızlanma olabileceğine değinen Dr. Demir, "Bahar yorgunluğu, baharın vermiş olduğu bitkinliği atabilmek için kullandığımız, çeşitli takviyelerimiz var. Eğer hastalarımızda yorgunluk, bitkinlik, sabahları kalkarken uyanamama ya da kendilerini kötü hissetmeleri ile ilgili bir semptom varsa ve kan tahlillerine de bakılıp, herhangi bir olumsuz durum çıkmadıysa gerekli takviyeler yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

“Güneş çarpmasına da dikkat etmek gerekir”

Dr. Demir, yaz aylarında meydana gelecek olumsuz durumlar için bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyerek, "Kronik hastalığı olan hastalarımız yaz aylarını sağlıklı geçirmek için kontrollerini önceden yaptırmalarını, kontrollerinde bir sıkıntı çıkmadığı halde kendilerini yorgun ve bitkin hisseden hastalarımızın da önermiş olduğum tedavilerin uygulanması için bize başvurmalarını öneririz" diye konuştu.

Bununla birlikte güneş çarpması olarak da bilinen hipertermi durumundan bahseden Demir, "Uzun süre yüksek sıcaklığa maruz kalan, yoğun fiziksel aktivitede bulunan veya ilaç kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkan hipertermi, vücuttaki ısı düzenleme mekanizmalarının yetersiz kalması ve böylece aşırı ısınması durumudur" dedi.

Vücut ısısının 40 derece üstüne çıktığı durumlarda güneş çarpması görüldüğünü belirten Dr. Demir, bu durumun kalp, beyin, böbrekler ve kas dokusunda ciddi hasara yol açacağını, bu nedenle ölüm ve komplikasyon riskini azaltmak için tedavinin çok hızlı sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.