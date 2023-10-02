Uzmanından uyarı: 'Mide botoksu ile diyet olmazsa olmaz'

Acıbadem Kayseri Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serhat Doğan, mide botoksunun tek başına bir işe yaramayacağını yanında mutlaka diyetinde yapılması gerektiğini söyleyerek, “10-15 kilo fazlanız varsa mide botoksunu öneriyoruz” dedi.

Mide botoksunun cerrahi bir işlem olmadığını söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Serhat Doğan, ”Mide botoksu cerrahi bir işlem değildir. Mide botoksu, midenin içerisine enjekte edilen botulinum toksini ile mide pasajını geciktirme ve böylelikle hastanın tok kalmasını, açlığı daha sonra hissetmesini sağlamaktır” dedi.

“Girişimsel bir işlem yapılıyor”

Mide botoksunun endoskopik bir işlemle yapıldığına dikkat çeken Dr. Doğan, mide botoksunda hafif bir sedasyon altında gastroskop denilen bir alet ile mideye girildiğini, belli noktalara enjeksiyon yapıldığını ve bu enjeksiyon sonrası hastanın kilo vermesinin sağlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Muayene sırasında çeşitli tahlilleri yapıyoruz. Bu tahliller sonucunda karar veriyoruz. Endoskopi odasında yüzeysel bir anestezi türü olan sedasyon ile uyutup, yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlemle hastanın mide botoksunu tamamlayabiliyoruz. Hastalar sabah geldikten sonra işlem sonrası öğleden sonra işlerine çok rahat bir şekilde geri dönebiliyorlar. Mide botoksu cerrahi bir işlem değildir. Mideden herhangi bir parçayı kesip, çıkartıp, almıyoruz. Sadece midenizdeki kaslara bir ilaç enjekte ediyoruz. Bu ilaç mide boşalmanızı yavaşlatıyor. Normalde mide pasajı 6-7 saatte boşalırken, bu işlemden sonra midenizin boşalması yaklaşık 10-12 saate kadar ilerliyor. Böylelikle midenizin dolu olduğunu hissediyorsunuz. Açlık hissetmiyorsunuz ve yemek yemiyorsunuz. Dolayısıyla kilo vermeye devam ediyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Uygun hasta seçiminde beden kitle endeksi önemli bir kriter”

Mide botoksu özellikle vücut kitle endeksi 27 ile 32 arasında olan hastalara yapıldığını belirten Dr. Duman, “Yaklaşık vücut ağırlığının 10 -15 kilo daha fazla kilosu bulunan hastalara mide botoksunu önerebiliriz. Vücut kitle endeksi 35’in üzerinde olan veya 40’a yakın olan hastalarda mide duvarı kalın olduğu için botoks mide kaslarını felç edemez. Bu nedenle tam anlamıyla fonksiyon sağlayamaz. Bundan dolayı sizin eğer 10-15 kilo fazlası olanlara mide botoksunu öneriyoruz.

“Mide botoksu ile birlikte mutlaka diyet yapılmalı”

Mide botoksunun diyetsiz bir işe yaramayacağını dile getiren Doğan, “Sadece mide botoksunu yaptıralım ve kilo verelim diye düşünenler, yanılıyor! Mide botuksu ile beraber diyet yapılmalı. Böylece kilo verilmesi kolaylaşıyor. Sadece mide botoksu veya sadece diyetin tek başına etkinliği çok iyi değil. Ancak bu ikisi bir araya geldiği zaman hastalar rahatlıkla kilo verebilmektedirler. Ayrıca mide botoksu 2003 yılından beri uygulanan bir işlem. Yani 20 yıldır uygulanıyor. Bu işlemi ehil ellerde ve düzgün şartlarda uygulanan yerlerde yaptırdığınızda istenilen kiloya ulaşmak kolaylaşıyor” diye konuştu.