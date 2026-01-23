  • Haberler
Uzmanlar sabah aç karnına bir bardak su içmenin gece boyunca azalan sıvı dengesini yenilediğini belirterek güne sağlıklı bir başlangıç yapmak için suyun ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar güne 1 bardak su ile başlamanın sıvı dengesini yenilediğini vurguluyor

Sabahları aç karnına bir bardak su içmek gece boyunca azalan sıvı dengesini yeniler.Uzmanlar, güne sağlıklı bir başlangıç yapmak için su içmenin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguluyor.


GÜNDE KAÇ BARDAK SU İÇİLMELİDİR?

Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için günde ortalama 8 bardak su içilmesi gerektiğini öneriyor. Ancak kronik hastalıkları olanlar ve doktorun yakın takip ettiği kişilerin içmesi gereken su miktarının özel olarak belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Haber Merkezi

