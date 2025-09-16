Uzmanlar kolesterol hakkında uyardı: 'Kalp krizi ve felç riskini artırıyor'
Uzmanlar, kolesterolün vücut için gerekli bir yağ türü olduğunu ancak kandaki fazla kolesterolün damar çeperlerinde birikerek damarları daralttığını belirtti. Bu durumun kalp krizi ve felç riskini artırdığına dikkat çekildi.
Uzmanlar, fazla kolesterolün kalp krizi ve felç riskini artırdığını belirterek uyarılarda bulunuyor. Yüksek kolesterolün sağlıksız beslenme, hareketsizlik, sigara kullanımı ve genetik faktörlerden kaynaklanabileceği ifade edildi. Uzmanlar, düzenli egzersiz, dengeli beslenme ve doktorun önerdiği tedavi ile kolesterolün kontrol altına alınabileceğini vurguladı.