Uzmanlar: 'Tatlı krizleri cildinize zarar veriyor olabilir'

Aşırı şeker tüketimi cilt sağlığını olumsuz etkileyebilir. Ciltte yağlanma, akne ve mat görünüm gibi sorunlara yol açabilir. Dengeli beslenme ve şeker tüketiminin kontrolü, sağlıklı bir cilt için önemlidir. Uzmanlar tatlı krizlerinin cilde zarar verebileceği konusunda uyarıyor.

‘AŞIRI TATLI TÜKETİMİ KALP SAĞLIĞINI DA ETKİLEYEBİLİR’

Uzmanlar aşırı şeker tüketiminin kalp sağlığını da olumsuz yönde etkileyebileceğini vurguluyor. Yapılan açıklamada ise, “Yüksek şeker alımı, kan basıncının yükselmesine, trigliserit değerlerinin yükselmesine ve kolesterol (LDL) değerlerinin yükselmesine neden olabilir. Bu faktörler, kalp hastalıkları ve felç riskini artırır” denildi.