Uzmanlar uyardı: Az uyuyanlarda kalp hastalığı riski yüzde 20 artıyor

Sağlıklı bir vücut ve zihin için düzenli uyku şarttır. Uzmanlar, 5 yıl boyunca 4-5 saat arasında uyuyan bireylerde kalp hastalıkları riskinin yüzde 20 arttığını belirtiyor. Bu sebeple 7-9 saat aralığında uykunun sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğu vurgulanıyor.

Öte yandan yetersiz uykunun bağışıklık sisteminizi zayıflattığı, konsantrasyon kaybına neden olduğu ve depresyon riskini artırdığı da belirtiliyor.