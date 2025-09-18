Uzmanlar uyardı: Glutensiz beslenme herkese uygun değil

Uzmanlara göre glutensiz beslenmeye geçmeden önce kan değerlerinin kontrol edilmesi ve gerekiyorsa diyetisyen eşliğinde takip yapılması gerekiyor. Özellikle kilo problemi yaşayan kişilerin, uzman kontrolü olmadan kendi başına glutensiz beslenmeye başlamaması gerektiği vurgulanıyor.

“Gluten ödem yapar mı?” sorusuna da yanıt veren uzmanlar, “Sağlıklı sindirim sistemi olan bireylerde gluten ödem yapmaz. Glutensiz beslenmeye geçenlerde ödem azalması genellikle rafine karbonhidrat ve tuz alımının düşmesi, bağırsak yükünün hafiflemesi ve beslenmenin daha dengeli hale gelmesi ile ilgilidir. Bu durum glutenin doğrudan etkisinden çok, beslenme tarzındaki genel değişimle ilişkilidir” açıklamasında bulundu.