Uzmanlar uyardı: Lazer epilasyon benlere zarar verebilir

Son yıllarda kalıcı tüy azaltma yöntemi olarak tercih edilen lazer epilasyonun, vücutta bulunan benlere zarar verip vermediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dermatoloji uzmanları, lazer ışınlarının doğrudan benlerin üzerine uygulanmasının risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

Son yıllarda kalıcı tüy azaltma yöntemi olarak tercih edilen lazer epilasyonun, vücutta bulunan benlere zarar verip vermediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Dermatoloji uzmanları, lazer ışınlarının doğrudan benlerin üzerine uygulanmasının risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor. Uzmanlara göre, lazer epilasyon cihazları kıl köklerini hedef alırken yüksek enerjili ışınlar kullanıyor. Bu ışınlar, melanin pigmentine duyarlı olduğu için koyu renkli benlerde de emilme riski taşıyor. Bu durum, özellikle koyu ve kabarık benlerde tahriş, renk değişimi ya da doku hasarına yol açabiliyor. Dermatologlar, lazer epilasyon öncesinde cilt muayenesinin yapılması ve benlerin kontrol edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uygulama sırasında benlerin üzerinin kapatılması veya o bölgeden kaçınılması öneriliyor.

