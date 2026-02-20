Uzmanlar uyardı: Ramazan'da mide yanmasını önlemek mümkün

Ramazan ayında mide yanması sorunu yaşayanlara yönelik uyarılarda bulunan uzmanlar, alınacak basit ancak etkili önlemlerle bu şikayetin önüne geçilebileceğini belirtiyor. Böylelikle iftar ve sahurda yemekten hemen sonra uzanmamak, asitli, baharatlı ve aşırı yağlı gıdalardan kaçınmak, yemek sırasında sıvı tüketimini sınırlamak ve yatmadan en az 3 saat önce yemeği bırakmak mide yanmasını hafifletmeye yardımcı oluyor. Uzmanlar şikayetlerin devam etmesi halinde ise uzmana başvurulması gerektiğini vurguluyor.