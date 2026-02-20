Uzmanlar uyardı: Ramazan'da mide yanmasını önlemek mümkün
Uzmanlar, Ramazan ayında artış gösterebilen mide yanmasına karşı bazı basit önlemlerle şikayetlerin azaltılabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, 'İftar ve sahurda yemekten hemen sonra uzanmamak, asitli, baharatlı ve aşırı yağlı gıdalardan kaçınmak, yemek sırasında sıvı tüketimini sınırlamak ve yatmadan en az 3 saat önce yemeği bırakmak mide yanmasını hafifletmeye yardımcı olabilir. Şikayetleriniz devam ediyorsa mutlaka uzmana başvurun' denildi.
