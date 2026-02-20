Uzmanlar uyardı: Ramazan'da mide yanmasını önlemek mümkün

  • Haberler
Uzmanlar, Ramazan ayında artış gösterebilen mide yanmasına karşı bazı basit önlemlerle şikayetlerin azaltılabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, 'İftar ve sahurda yemekten hemen sonra uzanmamak, asitli, baharatlı ve aşırı yağlı gıdalardan kaçınmak, yemek sırasında sıvı tüketimini sınırlamak ve yatmadan en az 3 saat önce yemeği bırakmak mide yanmasını hafifletmeye yardımcı olabilir. Şikayetleriniz devam ediyorsa mutlaka uzmana başvurun' denildi.

Ramazan ayında mide yanması sorunu yaşayanlara yönelik uyarılarda bulunan uzmanlar, alınacak basit ancak etkili önlemlerle bu şikayetin önüne geçilebileceğini belirtiyor. Böylelikle iftar ve sahurda yemekten hemen sonra uzanmamak, asitli, baharatlı ve aşırı yağlı gıdalardan kaçınmak, yemek sırasında sıvı tüketimini sınırlamak ve yatmadan en az 3 saat önce yemeği bırakmak mide yanmasını hafifletmeye yardımcı oluyor. Uzmanlar şikayetlerin devam etmesi halinde ise uzmana başvurulması gerektiğini vurguluyor.

