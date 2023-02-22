Uzmanlar uyarıyor: Çocuklara depremin varlığını anlatmak gerekir

 Uzmanlar, çocuklara depremin varlığının önceden anlatılması gerektiğini dile getiriyor. Ayrıca çocuklara deprem sırasında neler yapılması gerektiğin de mutlaka anlatılması gerektiğinin altını çizdiler.

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  • 22.02.2023 10:34
  • Güncelleme: 22.02.2023 10:34
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Uzmanlar uyarıyor: Çocuklara depremin varlığını anlatmak gerekir

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıma sebep olan depremin psikolojik etkileri sürüyor. Sarsıntılar, yetişkinleri olduğu kadar çocukları da etkiledi. Uzmanlar, depremin çocuklara anlatılması ve bilinçlendirilmesi gerektiği konusunda uyarda bulunuyor.

‘DEPREM ESNASINDA NELER YAPILMASI GEREKTİĞİ ANLATILARAK BİLİNÇLİ BİREYLER YETİŞTİRİLİR’

Çocuklara, depremin yok sayılmaması gerektiğini ve bilinçli bireyler yetiştirilmesi için deprem esnasında neler yapılması gerektiğini anlatmanın önemli olduğunu belirten Psikolog Aslı Korkmaz, “Öncelikle depremi yok sayarak ya da deprem yokmuş gibi davranarak çocuklarda deprem anında yaşadıkları psikolojiyi, travmayı tekrar tetiklemeye neden oluyoruz. Deprem hep vardı, var olacak. Bununla nasıl başa çıkabileceğimizi, deprem esnasında neler yapabileceğimizi çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor. Daha bilinçli bireyler yetiştirilmesine örnek olabilirsiniz” diye konuştu.

1ha

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