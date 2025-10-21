Uzmanlar uyarıyor: Çocukların gelişimi için yeterli iyot şart

Her yıl 21 Ekim’de kutlanan Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü, iyotun insan sağlığı için önemine dikkat çekiyor. Uzmanlar, yeterli iyot alımının özellikle çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından kritik rol oynadığını vurguluyor. Uzmanlara göre, iyot eksikliği; tiroit hastalıklarından zeka geriliğine, büyüme geriliğinden hamilelik komplikasyonlarına kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu nedenle iyotlu tuz kullanımı, halk sağlığı açısından en etkili koruyucu yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle hamile ve emziren kadınların, çocukların ve gençlerin iyot tüketimine özen göstermesi gerektiğini hatırlatıyor.