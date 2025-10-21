  • Haberler
  • Gündem
  • Uzmanlar uyarıyor: Çocukların gelişimi için yeterli iyot şart

Uzmanlar uyarıyor: Çocukların gelişimi için yeterli iyot şart

Her yıl 21 Ekim'de kutlanan Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü, iyotun insan sağlığı için önemine dikkat çekiyor. Uzmanlar, yeterli iyot alımının özellikle çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından kritik rol oynadığını vurguluyor.

Uzmanlar uyarıyor: Çocukların gelişimi için yeterli iyot şart

Her yıl 21 Ekim’de kutlanan Küresel İyot Eksikliği Bozukluklarını Önleme Günü, iyotun insan sağlığı için önemine dikkat çekiyor. Uzmanlar, yeterli iyot alımının özellikle çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi açısından kritik rol oynadığını vurguluyor. Uzmanlara göre, iyot eksikliği; tiroit hastalıklarından zeka geriliğine, büyüme geriliğinden hamilelik komplikasyonlarına kadar birçok ciddi sağlık sorununa yol açabiliyor. Bu nedenle iyotlu tuz kullanımı, halk sağlığı açısından en etkili koruyucu yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, özellikle hamile ve emziren kadınların, çocukların ve gençlerin iyot tüketimine özen göstermesi gerektiğini hatırlatıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kırsal Mimarlık Mirası İçin Önemli Sempozyum Kayseri'de Gerçekleşecek
Kırsal Mimarlık Mirası İçin Önemli Sempozyum Kayseri'de Gerçekleşecek
Kayseri'de 2 Fetö'cü saklandıkları yerde yakalandı   
Kayseri'de 2 Fetö'cü saklandıkları yerde yakalandı   
Fetö'yle mücadele hız kesmiyor: 256 Şüpheli yakalandı
Fetö'yle mücadele hız kesmiyor: 256 Şüpheli yakalandı
Su taşkın kanalına düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Su taşkın kanalına düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Erciyes'e Konserli Fidan Desteği
Erciyes'e Konserli Fidan Desteği
Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek
Zirai dondan zarar gören üreticilere 210 milyon TL destek
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!