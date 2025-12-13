Uzmanlar uyarıyor: 'Kalp sağlığı için tuzu azalt, Akdeniz tipi beslen, stresti yönet'

Uzmanlar, kalp sağlığını korumanın düşünülenden daha kolay olduğunu belirtiyor. Tuz tüketiminin azaltılması, Akdeniz tipi beslenme ve stres yönetiminini günlük rutinin bir parçası haline getirilmesi konusuna dikkat çekiliyorken yapılan açıklamada, “Tuzu Azaltın: İşlenmiş gıdalardaki tuzu ve yemeklere eklenen tuzu kısıtlayarak tansiyonunuzu dengeleyin. Akdeniz Tipi Beslenin: Zeytinyağı, sebze ve tam tahıllar gibi kalp dostu besinleri sofranızın temeli yapın. Stresi Yönetin: ”Yoga, hobi veya meditasyon gibi tekniklerle günlük stresinizi azaltarak kalp sağlığınızı destekleyin” denildi.