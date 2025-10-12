Uzmanlar uyarıyor: Yanlış beslenme ve stres, mide asidi kaçışını tetikliyor

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan reflü, son yıllarda en sık görülen sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle yanlış beslenme alışkanlıkları ve stresin reflü vakalarını artırdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, reflünün sadece mide yanmasıyla sınırlı bir rahatsızlık olmadığını belirten uzmanlar reflünün uzun süre tedavi edilmezse, yemek borusunda kalıcı hasara yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca boğazda yanma, ses kısıklığı ve kronik öksürük gibi belirtiler de görülebiliyor. Uzmanlar reflüden korunmak için; akşam yemeklerinin geç saatlerde yenmemesini, yemekten hemen sonra uzanılmamasını, gazlı, asitli ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini öneriyor. Uzmanlar ayrıca, reflü şikayetlerinin özellikle kış aylarında arttığını, soğuk havalarda tüketilen ağır yemekler ve azalan fiziksel aktivitenin durumu tetiklediğini belirtiyor. Tedavi edilmeyen reflünün zamanla yemek borusu iltihabı ve ülser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, şikayetlerin sıklaşması halinde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor.