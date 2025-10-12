  • Haberler
  • Gündem
  • Uzmanlar uyarıyor: Yanlış beslenme ve stres, mide asidi kaçışını tetikliyor

Uzmanlar uyarıyor: Yanlış beslenme ve stres, mide asidi kaçışını tetikliyor

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan reflü, son yıllarda en sık görülen sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle yanlış beslenme alışkanlıkları ve stresin reflü vakalarını artırdığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar uyarıyor: Yanlış beslenme ve stres, mide asidi kaçışını tetikliyor

Mide asidinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan reflü, son yıllarda en sık görülen sindirim sistemi rahatsızlıkları arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle yanlış beslenme alışkanlıkları ve stresin reflü vakalarını artırdığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, reflünün sadece mide yanmasıyla sınırlı bir rahatsızlık olmadığını belirten uzmanlar reflünün uzun süre tedavi edilmezse, yemek borusunda kalıcı hasara yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca boğazda yanma, ses kısıklığı ve kronik öksürük gibi belirtiler de görülebiliyor. Uzmanlar reflüden korunmak için; akşam yemeklerinin geç saatlerde yenmemesini, yemekten hemen sonra uzanılmamasını, gazlı, asitli ve baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini öneriyor. Uzmanlar ayrıca, reflü şikayetlerinin özellikle kış aylarında arttığını, soğuk havalarda tüketilen ağır yemekler ve azalan fiziksel aktivitenin durumu tetiklediğini belirtiyor. Tedavi edilmeyen reflünün zamanla yemek borusu iltihabı ve ülser gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunan uzmanlar, şikayetlerin sıklaşması halinde mutlaka bir gastroenteroloji uzmanına başvurulması gerektiğini vurguluyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yeşilyurtspor - Erciyes 38 FK: 0-0
Yeşilyurtspor - Erciyes 38 FK: 0-0
Kayseri'de hafif zirai don uyarısı
Kayseri’de hafif zirai don uyarısı
2 kişiyi silahla yaralayan 2 şahıs tutuklandı
2 kişiyi silahla yaralayan 2 şahıs tutuklandı
Kayseri Uluslararası öğrencilerin makale başarısı
Kayseri Uluslararası öğrencilerin makale başarısı
Artrit: Eklem sağlığını tehdit eden hastalık
Artrit: Eklem sağlığını tehdit eden hastalık
Bakanlıktan 'kira stopajı' iddialarına açıklama: 'Gündemimizde böyle bir değişiklik yok'
Bakanlıktan ‘kira stopajı’ iddialarına açıklama: “Gündemimizde böyle bir değişiklik yok”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!