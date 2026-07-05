Uzmanlar uyarıyor: 'Yazın mide gribine dikkat'

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, enfeksiyonel hastalıkları da beraberinde getiriyor. İç Hastalıkları alanındaki uzmanlar, mide gribinin başlıca sebebinin viral enfeksiyonlar ve virüsler olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, sıcak havanın etkisini daha fazla göstermesi halinde enfeksiyonların artabileceğini, sıvı alımına dikkat edilmesi ve dışarıda güvenilmeyen yiyeceklerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Mide gribinin semptomlarının ise 2-3 günden uzun sürmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade ediliyor.