Uzmanlardan eller ve dudaklar için kış uyarısı: Bol su ve krem

Havaların soğumasıyla birlikte cilt problemleri de artmaya başladı. Özellikle ellerde ve dudaklarda kuruma, çatlama ve tahriş gibi sorunlar yaygınlaştı. Uzmanlara göre, soğuk hava ve düşük nem oranı cilt bariyerini zayıflatarak nem kaybına yol açıyor. Bu durum en çok eller ve dudaklarda kuruluk, çatlama, hatta acı verici yaralara neden olabiliyor. Ayrıca sık el yıkamanın, sabun ve dezenfektan kullanımının da kuruluğu artırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, uzmanları, elleri ve dudakları düzenli olarak nemlendirici krem ve balm ile korumanın önemine vurgu yapıyor. Soğuk havada eldiven kullanılması, bol su içilmesi ve dudakları ıslatmaktan kaçınılması da öneriler arasında yer alıyor.