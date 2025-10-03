  • Haberler
  • Gündem
  • Uzmanlardan eller ve dudaklar için kış uyarısı: Bol su ve krem

Uzmanlardan eller ve dudaklar için kış uyarısı: Bol su ve krem

Havaların soğumasıyla birlikte cilt problemleri de artmaya başladı. Özellikle ellerde ve dudaklarda kuruma, çatlama ve tahriş gibi sorunlar yaygınlaştı. Uzmanlar ise soğuk havalarda bol su içilmesi ve dudakları ıslatmaktan kaçınılmasını öneriyor.

Uzmanlardan eller ve dudaklar için kış uyarısı: Bol su ve krem

Havaların soğumasıyla birlikte cilt problemleri de artmaya başladı. Özellikle ellerde ve dudaklarda kuruma, çatlama ve tahriş gibi sorunlar yaygınlaştı. Uzmanlara göre, soğuk hava ve düşük nem oranı cilt bariyerini zayıflatarak nem kaybına yol açıyor. Bu durum en çok eller ve dudaklarda kuruluk, çatlama, hatta acı verici yaralara neden olabiliyor. Ayrıca sık el yıkamanın, sabun ve dezenfektan kullanımının da kuruluğu artırdığı belirtiliyor. Uzmanlar, uzmanları, elleri ve dudakları düzenli olarak nemlendirici krem ve balm ile korumanın önemine vurgu yapıyor. Soğuk havada eldiven kullanılması, bol su içilmesi ve dudakları ıslatmaktan kaçınılması da öneriler arasında yer alıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Uzmanlardan eller ve dudaklar için kış uyarısı: Bol su ve krem
Uzmanlardan eller ve dudaklar için kış uyarısı: Bol su ve krem
Kayseri'de hafta sonu rotası: Millet Bahçesi
Kayseri’de hafta sonu rotası: Millet Bahçesi
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çitçilere 349 milyon lira destek ödemesi
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan çitçilere 349 milyon lira destek ödemesi
Kayseri'nin el sanatları: Yüzyılların birikimi, zengin çeşitler
Kayseri’nin el sanatları: Yüzyılların birikimi, zengin çeşitler
Müdür Erşan, hekimlerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi
Müdür Erşan, hekimlerin talep ve ihtiyaçlarını dinledi
Abdussamet Turan'ın Babasından Çağrı: 'Oğlum ve Tüm Aktivistler Kurtarılmalı'
Abdussamet Turan'ın Babasından Çağrı: 'Oğlum ve Tüm Aktivistler Kurtarılmalı'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!