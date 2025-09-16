Uzmanlardan prostat kanserine karşı erken tanı uyarısı

  • Haberler
'Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü' kapsamında prostat kanseri ve tedavileri hakkında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında görevli Üroonkoloji hekimleri bilgilendirme yaptı. Uzmanlar 45 yaş üzeri için düzenli kontrol önerirken erken tanıda ise tedavinin daha başarılı olduğunu kaydetti.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında görevli Üroonkoloji hekimleri tarafından ‘Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü’ kapsamında prostat kanseri ve tedavileri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.   
Prostat kanseri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Deniz Demirci, “Prostat kanseri dünya genelinde erkeklerde en sık görülen ikinci kanser türüdür. Bu nedenle bu hastalık tüm toplumu ilgilendiren önemli bir sağlık sorunudur. Prostat kanser sık görülmesine rağmen erken tanı konulduğunda çok yüksek oranda başarı ile tedavi edilebilmektedir. Özellikle gelişen teknoloji ile birlikte robotik cerrahi gibi üst düzey tedavi yöntemleri uygulanabilmekte, hastalarımız büyük oranda bu hastalıktan kurtulabilmektedir. Bu nedenle prostat kanserinin erken teşhisini ve bu tip farkındalık günlerinin önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi. 

Doç. Dr. Gökhan Sönmez ise hastaların bilinçlendirilmesi ve erken tanıya yönlendirilebilmeleri için bu tip farkındalık günlerinin önemine dikkat çekerek, “Prostat kanserinde erken tanı oldukça önemlidir ve tedavi sonuçlarını doğrudan etkilemektedir. Özellikle 45-50 yaş ve üzeri erkeklerin çekinmeden mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmaları ve prostat kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.  

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı bünyesinde prostat kanserine ilişkin tüm modern tedavi yöntemlerinin başarıyla uygulanabildiğini belirten öğretim üyeleri, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde bulunan robotik cerrahi ünitesini de tanıtarak sözlerine son verdi.

