Uzmanlardan uyarı: Göz kuruluğu göz sağlığını tehdit ediyor

Göz kuruluğu göz yüzeyini koruyan doğal nem dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar. Belirtileri arasında ise yanma, batma, kızarıklık ve bulanık görme yer alır. Uzmanlar bu tür şikayetlerin arttığı durumlarda ise göz sağlığının tehlikeye girebileceği konusunda uyarıyor.

GÖZ KURULUĞU DURUMUNDA NELER YAPILABİLİR?

Uzmanlar, göz kuruluğu gibi durumlarda yapılması gerekenleri, “Göz kuruluğu, göz yüzeyini koruyan doğal nem dengesinin bozulmasıyla ortaya çıkar.Uzun süreli ekran kullanımı, klimalı ortamlar, yetersiz sıvı alımı veya mevsimsel etkiler bu durumu artırabilir. Belirtiler arasında yanma, batma, kızarıklık ve bulanık görme yer alır. Eğer bu şikayetler sürekli hale geldiyse, durum yalnızca konforsuzluk değil, göz sağlığını tehdit eden bir işaret olabilir. Göz yüzeyini nemli tutan alışkanlıklar edinmek, ekran molalarına dikkat etmek ve düzenli göz muayenelerini aksatmamak göz kuruluğunun ilerlemesini önlemede önemlidir” şeklinde açıklıyor.

