Uzmanlardan uyarı: Kanserlerin yüzde 30'u sağlıklı yaşamla önlenebilir

Kanser türlerinin yüzde 30’u, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve tütün kullanmama ile önlenebiliyor. Uzmanlar özellikle tütün kullanımının kanser ölümlerinin yaklaşık yüzde 22'sinden sorumlu olduğunu vurguluyor. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve tütün kullanımından kaçınma gibi yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Yapılan açıklamada ise, "Kanser riskini azaltmak için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve tütün kullanımından kaçınma gibi yaşam tarzı değişiklikleri büyük önem taşır. Günlük diyetinizde bol miktarda sebze, meyve ve tam tahıllara yer vererek vücudun kansere karşı direncini artırabilirsiniz. Düzenli fiziksel aktivite, ideal kilonuzu korumanıza ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olur. Ayrıca, sigara ve alkol kullanımını bırakmak, özellikle akciğer ve karaciğer kanserlerinden korunmada büyük rol oynar. Güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak ve düzenli kanser tarama testleri yaptırmak da erken teşhis için önemlidir. Bu önlemler, sadece kanser riskini düşürmekle kalmaz, genel sağlığınızı da iyileştirir. Unutmayın, kansere karşı en etkili mücadele, hastalığın gelişmesini önlemekten geçer” denildi.