Uzmanlık Dışı verilen Ölüm Raporuna İtiraz

Geçtiğimiz yıllarda yaşanan, uzman olmayan kişilerin vermiş olduğu ‘ölmüş bir kişiyle ilgili rapor’, tüm bilimsel verilerin ötesinde tıp camiasını da hayrete düşürdü. Uzman doktor Ali Akgün, bir elektrik elektronik mühendisinin 1-2 dakikalık video kayıtlarına bakarak ölen bir kişinin fiziksel ve akıl sağlığı hakkında rapor vermesinin mümkün olmadığını belirterek, hukuki olarak şikayette bulundu.

Hacettepe Üniversitesinden 4 profesör, 1 doçent ve 1 doktor öğretim üyesinin 22.11.2021 tarihinde mütalaa ederek oy birliği ile vermiş oldukları 15 sayfalık ‘ölmüş bir kişinin fiil ehliyeti olduğunu belirten’ raporuna güven duyulmasının mümkün olmadığını belirten Uzman Doktor Ali Akgün, bu rapora neden güven duyulamayacağını nedenleriyle şu şekilde açıklıyor:

‘Elektrik elektronik mühendisinin fiziki incelemeler ve kriminalistik bilim uzmanı olarak yapabileceği incelemenin kendisine verilen video ve fotoğraf çekimlerinde montaj, silinme veya herhangi bir değişiklik olup olmadığını tespit ile sınırlı olmasına rağmen mühendislik faaliyetini ilgilendirmeyen analizler yapması ve niteliği itibariyle iddia edilen uzmanlık alanına giren hiçbir uzmanlık bilgisi içermeyen bu rapora, Hacettepe Üniversitesi Adli tıp, Nöroloji ve Psikiyatri alanlarında uzman 6 öğretim üyesinin verdikleri raporun 11. Sayfasında ve sonuç kısmında yer vererek; bir mühendisin hazırladığı raporu fiil ehliyeti ile ilgili bir konuda ‘bilimsel dayanak’ olarak sunmalarıdır.’

37 yıl hekimlik yaptığını ve son 5-6 yıl da Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesinde fiili olarak sağlık kurulu başkanlığı görevini yürüttüğünü belirten Uzman Dr. Ali Akgün, adli yargıya intikal eden hak arama mücadelesinde bilimsel olmayan bu mütalaanın verilmiş olmasını üzüntüyle karşıladığını ifade ederek, Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp, Nöroloji ve Psikiyatri bölümü öğretim üyeleri hakkında etik soruşturma açılmasını talep ettiğini sözlerine ekledi.

