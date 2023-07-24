Üzüm: '24 Temmuz, basın mensuplarımızın daha demokratik ve özgür bir ortamda görev yapmaları için atılan önemli bir adımdır'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 24 Temmuz, basın mensuplarımızın daha demokratik ve özgür bir ortamda görev yapmaları için atılan önemli bir adımdır dedi.

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  • 24.07.2023 11:32
  • Güncelleme: 24.07.2023 12:30
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Üzüm: '24 Temmuz, basın mensuplarımızın daha demokratik ve özgür bir ortamda görev yapmaları için atılan önemli bir adımdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "24 Temmuz, basın mensuplarımızın daha demokratik ve özgür bir ortamda görev yapmaları için atılan önemli bir adımdır" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm mesajında, özveriyle çalışan basın mensuplarının Basın Bayramı’nı kutladı. AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kamuoyunun haber alma hürriyetine önemli bir dönüm noktası olan ve her yıl "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanılan 24 Temmuz, Türk basınında sansürün kaldırılarak, basın mensuplarımızın daha demokratik ve özgür bir ortamda görev yapmaları için atılan önemli bir adımdır. Bu anlamlı gün, basının gücünü ve önemini bir kez daha hatırlatırken, basın mensuplarımızın topluma olan katkılarını da vurgulamaktadır. Başta Kayserimizde faaliyet gösteren gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarımız ile ulusal ajansların temsilcilerinin oluşturduğu basınımızın kıymetli mensupları olmak üzere, gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden halkımızı bilgilendirmek için özveriyle çalışan tüm basın mensuplarını yürekten kutluyorum. Sizler, haberleri tarafsız bir şekilde sunarak toplumun şuurlanmasına ve haber alma özgürlüğünün güvence altına alınmasına katkı sağlıyorsunuz. Görevlerinizi ifa ederken Basın Meslek İlkelerinden taviz vermeden dürüstlük ve doğruluk prensipleriyle hareket etmeniz, gazetecilik mesleğine olan saygımızı arttırıyor. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde toplumumuz, doğru ve güvenilir bilgilerle aydınlanıyor, demokratik değerlerimiz güçleniyor. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı vesilesiyle, siz değerli basın mensuplarına sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum. Gösterdiğiniz özveri ve gayretle daha nice yıllara, daha nice başarılara ulaşmanızı temenni ediyorum."

İHA

Kayseri Gündem
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