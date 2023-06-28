Üzüm: 'Bu bayramda, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyalım'

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Kurban Bayramı mesajında başta Kayseri halkının olmak üzere tüm İslam leminin mübarek Kurban Bayramını kutladı.

PAYLAŞ
  • 28.06.2023 09:43
  • Güncelleme: 28.06.2023 12:25
  • 42
Üzüm: 'Bu bayramda, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyalım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Kurban Bayramı mesajında başta Kayseri halkının olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Kurban Bayramını kutladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Üzüm mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı’nın gelmesi vesilesiyle coşku ve sevinç içerisinde bu mübarek günü yürekten kutluyorum. Bu mübarek bayram, birlik ve beraberlik duygularını daha da pekiştirdiğimiz, sevgi ve hoşgörünün zirveye çıktığı bir zaman dilimidir. Kurban Bayramı, fedakarlık, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği önemli bir bayramımızdır. Bu yıl da sevdiklerimizle bir araya gelerek günü coşkuyla karşılamak, bizlere büyük mutluluk ve huzur verecektir. Bu bayramda, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyalım. Sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz bu özel günlerde, ihtiyaç sahiplerinin sevincine ortak olalım, yardımlarımızı esirgemeyerek dayanışma duygularını güçlendirelim. Kurban Bayramı aynı zamanda geçmişteki güzel hatıraları canlandırma ve sevdiklerimizle bir araya gelme zamanıdır. Bu bayramda sevdiklerimizle keyifli sohbetler edelim, birlikte vakit geçirerek hatıralar biriktirelim. Birbirimize destek olalım, sevgi ve saygı çerçevesinde birlikte olmanın tadını çıkaralım. Kayseri halkı olarak, birlik ve beraberlik içinde bu bayramı kutlamanın gururunu yaşayalım. Birlikte olmak, sevgi ve hoşgörüyle dolu hatıralar biriktirmek, şehrimizin her köşesinde kardeşlik bağlarını güçlendirmemize vesile olsun. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı’nın tüm hemşehrilerime sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, Bayramlarını kutluyorum."

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Üzüm: 'Bu bayramda, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyalım'

Üzüm: 'Bu bayramda, paylaşma ve yardımlaşma ruhunu zirveye taşıyalım'

Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye akın etti

Kayseri'de acemi kasaplar hastaneye akın etti

İncesu'da 100 yıllık arefe duası edildi

İncesu'da 100 yıllık arefe duası edildi

AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

AK Parti Kayseri teşkilatında bayramlaşma

Kayserispor'dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

Kayserispor’dan ayrılan Emrah Başsan: Yaşanan gerçekleri tüm futbol camiası öğrenecek

Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Bakan Özhaseki: 'Depremde maddi zarar 100 milyar dolar'

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

2
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

3
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

4
Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

5
Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

Prematüre bebeklerde ROP hastalığına dikkat!

6
Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

Mantar deyip geçmeyin: Ölüme götürebilir

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir bayram klasiği: Firari kurbanlar

Bir bayram klasiği: Firari kurbanlar

Garipçe yolunda kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Garipçe yolunda kaza: 2’si ağır 3 yaralı

DAHA FAZLA
Çıkan yangında 6 araç küle döndü

Çıkan yangında 6 araç küle döndü

Bu kurbanda da manzara değişmedi

Bu kurbanda da manzara değişmedi

Bayram öncesi taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Bayram öncesi taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Kayseri'de 'bayram' coşkusu

Kayseri'de 'bayram' coşkusu

Kurban atıklarını parçaları çöpe atmayın, gömün

Kurban atıklarını parçaları çöpe atmayın, gömün