Üzüm'den ilk mesaj: 'Rabbim utandırmasın'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanı olarak görevlendirilen Fatih Üzüm, "Rabbim utandırmasın" dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Fatih Üzüm, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından il başkanı olarak atandı. Sosyal medya hesabından Erdoğan ile birlikte olduğu fotoğrafı paylaşan Üzüm, "Bismillahirrahmanirrahim. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle aziz şehrimiz Kayseri’mize hizmetimizi İl Başkanı olarak sürdürmek üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbim utandırmasın" dedi.