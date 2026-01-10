'Uzun süre masa başında çalışmak bel fıtığına yol açabilir'

Uzmanlar boyun ve bel egzersizleri yapılmasını da tavsiye ederken, “Uzun süre masa başında çalışmak, hareketsiz kalmak ve yanlış pozisyonlar bel fıtığına yol açabilir. Duruşunuza dikkat edin ve sağlıklı bir yaşam için hareket etmeyi unutmayın” şeklinde uyarıyor.

ÇALIŞMA ORTAMI NASIL OLMALIDIR?

Sandalye Tercihi: Bel boşluğunu destekleyen ve oturma yüksekliği ayarlanabilen ergonomik bir sandalye kullanılması önemlidir.

Masa Yüksekliği: Çalışma masası, kolların zorlanmadan dirsekten yaklaşık 90 derece bükülerek konumlanmasına uygun olmalıdır.

Ekran Ayarı: Monitör, göz seviyesinde yer almalı ve kullanıcıyla arasında ortalama 50–70 santimetrelik bir mesafe bulunmalıdır.

Işık Düzeni: Çok loş ya da aşırı parlak ortamlar kas gerginliğine yol açabilir; dengeli ve göz yormayan bir aydınlatma tercih edilmelidir