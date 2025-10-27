Uzunoğlu'ndan, bankaların yararına, rant ve faiz üzerine sistem kurulmuş sistem eleştirisi

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Ekonomi Sohbetleri programına konuk olarak moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası’nın politika faizini 100 baz puan düşürmesi durumunu yorumlayan Ekonomist Uzunoğlu, yapılan faiz indiriminin vatandaşa bir yansıması olmadığını ifade ederek “Dışarıdan gözüktüğünde hoş gözüküyor fakat bu indirimin kimlere yaradığını açıklamak gerekiyor. Kredi faizlerine bu noktada bir faydası var mı? Kredi kartı faizlerine bir faydası var mı? Hiçbir yararı yok. Kredi kartlarının faizi yüzde 70’e yakın durumda, bu faiz indiriminden faydalanan yalnızca bankalar oluyor. Bankalar, merkez bankasından kredi kullanırken bu faiz oranına göre kullanım yapabiliyor. Bankaların merkez bankasından aldığı kredinin faiz oranıyla vatandaşın kredisine vermiş oldukları faiz oranı arasında büyük bir uçurum var. Sistem, bankaların kazanması üzerine dizayn edilmiş. Mevcuttaki bu durumu vatandaşın fark etmesi gerçekten çok güç, 100 baz puan bankaya düştü, vatandaşa yüzde 70 yerine 69’la verilecek. Bunun kimseye bir faydası yok, vatandaş repo faizi düştüğünde kendi kredi kartının faizi de düşeceğini zannediyor. Maalesef ki böyle bir dünya yok, sistem tamamiyle yanlış kuruldu. Ekonomide bankaların yararına, rant ve faiz üzerine sistem kurulmuş vaziyette” dedi.