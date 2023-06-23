Uzuvlarını kaybeden depremzedelere ücretsiz protez desteği sunuyor

Ankara'da yaşayan Kırşehirli protez üreticisi Mustafa Düger, ürettiği malzemelere şehrinin değerlerinin isimlerini vererek Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybeden hemşehrilerine de ücretsiz protez desteği veriyor.

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  • 23.06.2023 11:51
  • Güncelleme: 23.06.2023 11:51
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Uzuvlarını kaybeden depremzedelere ücretsiz protez desteği sunuyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ankara’da yaşayan Kırşehirli protez üreticisi Mustafa Düger, ürettiği malzemelere şehrinin değerlerinin isimlerini vererek Kahramanmaraş merkezli depremlerde uzuvlarını kaybeden hemşehrilerine de ücretsiz protez desteği veriyor.

Kırşehir’in Kaman’lı Mustafa Düger, 30 yıldır protez malzeme üretimi yapıyor. Ürettiği ürünleri 60 ülkeye ihraç ettiğini belirten Düger, ürettiği ürünlere de memleketi Kırşehir’in değerlerinin isimlerini veriyor. Düger, “Yaklaşık 30 yıldır protez malzemeleri üretiyoruz. İnsanlar bir çok sebeple uzuvlarını kaybedebiliyor. İş kazası, trafik kazası, terör, doğumsal olaylar ve deprem nedeniyle uzuvlarını kaybeden vatandaşlarımız var. Bu uzuvların yerine getirilmesini sağlayan parçaların, protezi oluşturan bütün parçaların üretimini yapıyoruz" dedi.

Ürettiği protez ürünlere memleketinin değerlerinin isimlerini verdiğini söyleyen Düğer, açıklamasında, “Biz bu işlemleri gerçekleştirirken memleketimiz ve ülkemiz adına da sosyal faaliyetlerde de bulunmaya gayret gösteriyoruz. Yaptığımız protez ürünler engelli sporculara katkı sağladı. Ampule futbola ciddi katkı sunduk. Tabi biz bu ürünleri üretirken doğduğumuz topraklara memleketimize de fayda sağlamak istiyoruz. Kırşehir’e hizmet etmek adına da bazı faaliyetler yapıyorum. Ürettiğim bazı ürünleri yurtdışında satarken kendi memleketimden isimler vermeye çalışıyorum" diye konuştu.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde uzuvlarını kaybeden hemşehrilerine de ücretsiz protez desteği sunduğunu açıklayan Düğer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Deprem hepimizi çok üzdü. Depremzede kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Depremde uzvunu kaybeden çok fazla vatandaşımız oldu. Bu vatandaşlarımıza da destek olmak adına yine deprem bölgelerinde uzuvlarını kaybeden Kırşehirli hemşehrilerimize protezlerini ücretsiz bir şekilde bizler karşılama kararı aldık. Biz depremde Kırşehirli olması şartıyla doktor, polis, vatandaş, asker, yoldan geçen normal bir hemşehrimiz olmasına bakmaksızın Kırşehirli olduğunu göstermesi halinde bizler protezlerini ücretsiz bir şekilde karşılıyoruz.”

İHA

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