Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden Ramazan boyunca Tuana'da 1000 kişilik İftar

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ramazan ayında Türkiye’nin farklı illerinde ücretsiz iftar programları düzenleyecek. 25 Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek organizasyonlarda Kayseri’de Tuana Restoran’da iftar yemeği verilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kayseri Bölge Müdürlüğü bölgesine bağlı olan Kayseri yanı sıra Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde Ramazan ayı boyunca devam ettireceği organizasyonla ihtiyaç sahiplerini iftar sofrasında misafir edecek. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca açık olacak iftar noktaları belirlendi. Kayseri’de ise Tuana Restoran (Cumhuriyet Meydanı, Ordu Evi Karşısı) iftar yemeği verilecek nokta olarak belirlendi.

Diğer noktalar ise şu şekilde; Kırşehir Gala Palas Düğün Salonu (Kuşdili mh. 1334. sk.), Niğde Öğretmenevi (İnönü, Feridun Zeren cd. No:4), Nevşehir Kapadokya Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (350 Evler, Ali Dirikoç Blv. No:13), Nevşehir Viva Düğün Salonu (TOKİ, Mehmet Akif Ersoy, Yavuz Sultan Selim cd. No:132).