Vakıflar'dan 600 kişilik iftar yemeği

 Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü düzenlediği iftar programıyla 600 kişiyi ağırladı.

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  • 07.04.2023 07:20
  • Güncelleme: 07.04.2023 07:20
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Vakıflar'dan 600 kişilik iftar yemeği

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 600 kişilik iftar programı düzenlendi. Programa, Kayseri Vali vekili Şenol Esmer, Büyükşehir Belediye Başkanı Genel Sekreteri  Hüseyin Beyhan da katıldı. 

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir program kapsamında yaptığı konuşmada, "Bir Lokma, Bin Sofra” diyerek başlattığımız ve bu yıl ikincisini düzenleyerek geleneksel hale getirdiğimiz iftar buluşmalarımızda 25 Bölge Müdürlüğümüze bağlı 81 il  merkezinde 73 bin kişiyle soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Sayın  Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Sayın Genel Müdürümüz Sinan Aksu’nun sonsuz desteğiyle yaşattığımız, hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olan Vakıflar Bölge Müdürlükleri olarak vakıf eserlerini koruyup ihya eden bir kurum olmanın 
dışında, manevi değerlerimizin, vakıf ruhunun, dayanışma ve birlik duygularının  gelecek nesillere aktarılmasında öncü kurum olduğumuzu biliyoruz. Vakıflar, tarih boyunca hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslâm ve Türk dünyasında birbirinden önemli çok çeşitli hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan-ı şerifimizin içerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

1ha

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