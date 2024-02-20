Vakıflar villa yaptıracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından kat karşılığında villa yaptırılacak.

Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Melikgazi ilçesinde kat karşılığında villa yaptırılacak. Yaptırılacak villalar için idarece asgari olarak istenen bağımsız bölümlerin toplam satış değeri tahmini 99 milyon 350 bin TL olan ihale, kapalı teklif usulü yapılacak.

5 Mart 2024 tarihinde saat 14.30’da Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale için teklif zarfları ise yine Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden 5 bin TL karşılığında temin edilebilecek.