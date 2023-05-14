Vali Becel: 'Anneler, sevgi, merhamet ve fedakarlık timsalidir'

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, mesajında, "En ince, en derin sevgiyi şefkat dolu yüreklerinde taşıyan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan; sevgi, merhamet, fedakarlık timsali bütün annelerimizin; Anneler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Becel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Annelerimiz sadece ailesini değil, bütün toplumu sevgiyle yoğuran, özenle yetiştirdikleri çocuklarıyla geleceğimizi şekillendiren en değerli varlıklarımızdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimiz, aile ve toplum hayatının temelini oluşturur. Peygamber Efendimizin "Cennet, annelerin ayakları altındadır." hadis-i şerifi, yüce dinimizin annelerimize verdiği değeri, onlara karşı göstermemiz gereken saygı ve hürmeti ortaya koymaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.” sözü annelerimizin toplumumuzdaki önemini vurgulamaktadır. Yüreği evlat sevgisiyle çarpan, tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin hakkı asla ödenmez.Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, kıymetli annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."