Vali Becel: 'Anneler, sevgi, merhamet ve fedakarlık timsalidir'

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 14.05.2023 14:58
  • Güncelleme: 14.05.2023 14:58
  • 27
Vali Becel: 'Anneler, sevgi, merhamet ve fedakarlık timsalidir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, mesajında, "En ince, en derin sevgiyi şefkat dolu yüreklerinde taşıyan, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan; sevgi, merhamet, fedakarlık timsali bütün annelerimizin; Anneler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Becel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Annelerimiz sadece ailesini değil, bütün toplumu sevgiyle yoğuran, özenle yetiştirdikleri çocuklarıyla geleceğimizi şekillendiren en değerli varlıklarımızdır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştirirken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan annelerimiz, aile ve toplum hayatının temelini oluşturur. Peygamber Efendimizin "Cennet, annelerin ayakları altındadır." hadis-i şerifi, yüce dinimizin annelerimize verdiği değeri, onlara karşı göstermemiz gereken saygı ve hürmeti ortaya koymaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; “Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir.” sözü annelerimizin toplumumuzdaki önemini vurgulamaktadır. Yüreği evlat sevgisiyle çarpan, tüm zorluklara göğüs geren, iyiliği, dürüstlüğü, doğruluğu, güzel ahlakı öğreten, geleceğimiz için gecesini gündüzüne katan annelerimizin hakkı asla ödenmez.Bu duygu ve düşüncelerle, başta ülkemizin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, kıymetli annelerimize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum."

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ataş: 'Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum'

Ataş: 'Sandıktan ne çıkarsa çıksın milli iradeye herkesin sonuna kadar saygı duyacağına inanıyorum'

Kayserililerin yeni mekanı: Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı

Kayserililerin yeni mekanı: Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı

Doktor Karaaslan, FIS Sağlık Komitesi Üyeliğine seçildi

Doktor Karaaslan, FIS Sağlık Komitesi Üyeliğine seçildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir oyunu Kayseri'de kullandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir oyunu Kayseri'de kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Milletin iradesi sandığa tecelli eder ve oradan çıkan sonuca da hep birlikte rıza gösteririz'

Başkan Çolakbayrakdar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Başkan Çolakbayrakdar, oyunu ailesiyle birlikte kullandı

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

6
Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

Develi Kaymakamlığına Enes Emircan Buyuran görevlendirildi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de ilk verilere göre Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde

Kayseri’de ilk verilere göre Erdoğan ve Cumhur İttifakı önde

3. kattan düşen kanser hastası hayatını kaybetti

3. kattan düşen kanser hastası hayatını kaybetti

DAHA FAZLA
Kayseri'de sandıklar açıldı, sayım başladı

Kayseri'de sandıklar açıldı, sayım başladı

Milletvekili Adayı İncetoprak, oyunu kullandı

Milletvekili Adayı İncetoprak, oyunu kullandı

Kayseri - Sivas karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri - Sivas karayolunda trafik kazası: 5 yaralı

YRP'li Önder Narin, oyunu kullandı

YRP'li Önder Narin, oyunu kullandı

Mahmut Gürcan Oyunu Kullandı

Mahmut Gürcan Oyunu Kullandı